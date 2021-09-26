Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Faruk Turgut
'un yapımcılığını üstlendiği "Kanunsuz Topraklar" 29 Eylül
'de seyirciyle FOX'Tta buluşuyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda televizyon ve sinema dünyasının usta ismi Faruk Teber
oturuyor. Zülküf Yücel
'in kaleme aldığı dizi Uğur Güneş
, Esra Bilgiç
ile Necip Memili
'yi başrollerde buluşturdu.
Son olarak Çukur
'da Cumali rolüne hayat veren Necip Memili, "Kanunsuz Toraklar"da Zonguldak
'ta maden ocağı sahibi olan Ali Gelik
karakteriyle ekrana dönüyor. Hikayesi 1939 yılında geçen dizide Ali Gelik, Gülfem (Esra Bilgiç) ve Davut'un (Uğur Güneş) imkansız aşkında büyük rol oynayacak.