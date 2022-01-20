Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Radikal bir kararla kimliğini değiştiren Yılmaz, artık bambaşka biri. Trans birey olduğunu saklamayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi.

DEĞİŞİMİ SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

TikTok hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde Ankara'da yaşayan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" notunu düştü.

"TRAVESTİYİM DİYE"

Çukur'un Timsah'ı Celil'i Yılmaz, TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, "Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim." dedi.

OYUN SIRASINDA TACİZE UĞRAMIŞ

2013 yılında "Kadınlar Aşklar Şarkılar" isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

"Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı." diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE AHMET MELİH YILMAZ'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ