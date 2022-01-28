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Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu - Son Dakika

Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu

28.01.2022 10:31
Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu

Adana'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Adana'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

2016 yılından bu yana Adana'da düzenlenen ve onlarca sanatçıyı on binlerce müzikseverle buluşturan Çukurova Rock Festivali, bu yıl 12-13-14-15 Mayıs tarihlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri'nde gerçekleşecek.

4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak. - ADANA

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Çukurova, Seyhan, Mayıs, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çukurova Rock Festivali'nin tarihleri belli oldu - Son Dakika
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