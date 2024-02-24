Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ecrin\'e Sürpriz Yaptı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan Ecrin'e sürpriz yaptı. Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kemanla birlikte öğrenmesini tavsiye ettiği udu Ecrin'e hediye etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan görüntülerle kamuoyunun ilgisini çeken Ecrin'e sürpriz yaptı. Başkan Osman Zolan, keman eşliğinde Çanakkale Türküsünü seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenmesini tavsiye ettiği udu Ecrin'e hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde yol kenarında kendisini elindeki kemanla selamlayan Ecrin Polatlı'yı fark ederek Cumhurbaşkanlığı otobüsüne davet etmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar öğrencisi de olan Ecrin Polatlı'nın çaldığı keman eşliğinde Çanakkale Türküsünü seslendirmişti. Genç kız ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Ecrin'e ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etmişti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da şahit olduğu olay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından "Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.
Başkan Zolan Ecrin'i misafir etti
Yaşanan olayın ertesi günü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Ecrin Polatlı ve ailesini makamına davet ederek misafir etti. Ziyarete Ecrin Polatlı'nın yanı sıra annesi Esma Polatlı, ağabeyleri Enes ve Yusuf Polatlı katıldı. Ecrin yaşadıklarını hayatı boyunca unutmayacağını ve yakından görmek istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük yaştan beri keman çalmak için mücadele ettiğini ve 4 yıldır da Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda keman eğitimi aldığını ifade eden Ecrin Polatlı, en büyük hayalinin üniversitede konservatuar öğrencisi olarak müzikle uğraşmak istediğini belirterek, bu yolda kendisinden desteklerini esirgemeyen Başkan Zolan'a teşekkür etti. Anne Esma Polatlı ise Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz konservatuar eğitimleri sayesinde kızının bu imkanlara kavuştuğunu söyleyerek, Başkan Zolan'a teşekkür etti.
"Gençlerimiz böyle güzelliklerle donansın"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başta çocuklar ve gençlerin müzik ve spor eğitimi almaları için ücretsiz kurslar düzenlediklerini ifade ederek, "Yeter ki gençlerimiz böyle güzelliklerle donansın. Özgüvenli olsun, yetenekleri ortaya çıksın. Bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun eğitimler veriyoruz. Ecrin'i tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. İnşallah ileride daha güzel yerlere ulaşırsın" dedi.
"Ut seni zenginleştirecek, destek olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ut çalmayı öğrenmesini tavsiye ettiğini hatırlatarak Ecrin'e sürpriz yapan Başkan Zolan, "Cumhurbaşkanımızın sana tavsiye ettiği udu hazırladım. Ut seni zenginleştirecek, konservatuarı kazanma arzuna destek olacak. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı. Hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Ecrin, Başkan Zolan'a teşekkür etti. Ecrin Polatlı son olarak babasının kendisine hediye ettiği tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmek üzere Başkan Osman Zolan'a teslim etti. - DENİZLİ
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