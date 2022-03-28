Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu! - Son Dakika
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Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu!

28.03.2022 05:04
Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu!

Cumhuriyet'in son 24 saatinde neler yaşandı? İşte o günün hikayesini anlatan, Cumhuriyet filmi geliyor. Mustafa Kemal'in, "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü her 29 Ekim'de hatırlanır. Peki o sözün söylendiği gece neler yaşandı? Cumhuriyet'in ilan edildiği gün son 24 saatte neler oldu. Tarihimizin bu en önemli günlerinden birinin hikayesi film oluyor.

Taş Mektep, Ankara Yazı (Veda Mektubu ) ve Sadece Bir Gece gibi önemli filmlerin yapımcıları Galip Güner ve Elin Ecealp'e Cumhuriyet'in 100. Yılını kutlayacağımız 2023'te vizyona sokacakları bu büyük projelerini, "Cumhuriyet" filmini sorduk.

Geçen yıldan bu yana Sadece Bir Gece, Aşkın Ömrü, Soygun ve İlişki Doktoru Adlı 4 film çektiklerini, Son Şans ve İşin Aslı adlı iki filmin de çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Elin Ecealp Cumhuriyet projesinin heyecanının çok başka olduğunu söyledi. Birkaç yıldır bu proje ile ilgili çalıştıklarını ve artık son aşamaya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Galip Güner, "Filmi Cumhuriyet'in 100. Yılında ülkemize armağan etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten yapımcılar önümüzdeki aylarda sete çıkmak için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunun oluşturulması için de büyük gizlilik ve titizlik içinde çalışma yürütüldüğünü söyleyen Galip Güner, ısrarlı sorularımıza rağmen başrol oyuncuları ile ilgili bir isim dillendirmekten kaçındı. Murat Yıldırım ve Çağatay Ulusoy'un adları ile ilgili aldığımız duyumları sorduğumuzda ise imza aşamasına gelmeden isim vermenin doğru olmadığını, yakında basın toplantısıyla oyuncu kadrosunu açıklayacaklarını belirtti.

Vatan ve Cumhuriyet aşkına kendi aşklarını hiç sayan genç aşıkların hikayesini anlatan filmin senaryosu yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmış. Dönemin atmosferini yaşatması açısından mekan, kostüm ve aksesuarlar için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen yapımcılar, özellikle Atatürk'ün kostümleri için çok hassas davrandıklarını belirtiyorlar. Bu yıl çekimleri başlayacak filmin 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu!
Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu!

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Veda Mektubu, Cumhuriyet, Mektep, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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