Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi

29.03.2022 15:04
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, son çıkan kitabında Kemal Sunal ile olan bir anısını kaleme aldı. Arkın'ın kitaptaki iddialarına Orhan Gencebay yanıt verdi.

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi.

Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.

Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor: "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı.

Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi."

"İsminiz Neydi?" başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var: "Yılmaz Kalkavan'ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik.

Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. 'Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?' Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: 'Hay hay efendim, isminiz neydi?"

CÜNEYT ARKIN'IN YAZDIĞI HER ŞEY YALAN

Gencabay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili bugün 2. Sayfa programının canlı yayına katıldı. Usta sanatçı, "Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal.

Cüney Arkın, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım.

Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi." diye konuştu.

Canlı yayında Sevim Emre, Gencebay'ın elinde telefonu alan hayat arkadaşı Sevim Emre, "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz" diye konuştu.

Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi

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Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan

Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal Anısı Orhan Gencebay'ı Sinirlendirdi - Son Dakika


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