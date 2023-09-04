Czn Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı - Son Dakika

Czn Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı

Son Güncelleme: 04.09.2023 17:09

Czn Burak olarak bilinen sosyal medya fenomeni şef Burak Özdemir, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı. Czn Burak, hasta yatağından paylaşım yaparak durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

CZN Burak olarak tanınana Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla kendini dünyaya tanıtan Czn Burak, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Safra kesesindeki rahatsızlığından dolayı hastaneye yatan fenomen isim hasta yatağından paylaşım yaptı.

HIZLA VERDİĞİ KİLO DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor günler geçiren fenomen CZN Burak, son zamanlarda verdiği hızlı kilolarla dikkat çekmişti. İğne ipliğe dönen fenomen isim bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Czn Burak safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı

HASTANEYE YATTI

Yaptığı yardımlarla gönüllere giren ve sosyal medyada 53 milyon takipçiye ulaşan Czn Burak, safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yattı. Fenomen isim hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum." sözleriyle takipçilerine bilgi verdi. Czn Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

Czn Burak safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
Czn Burak safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
Czn Burak safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Czn Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Czn Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı - Son Dakika
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