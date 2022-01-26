Dağ ve Gök'ün, Balamir'e karşı mücadelesinde yeni gelişme! Destan'da neler oldu?

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Salim Bayraktar ve Deniz Barut gibi oyuncuların yer aldığı Destan dizisinin son bölümünde Balamir'in bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirmesi damga vurdu.

DESTAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!