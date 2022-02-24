Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber - Son Dakika
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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber

24.02.2022 12:51
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, iki yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışmıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

'Sihirli Annem' dizisinin Tuğçe'si olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı.

ESKİ EŞİNİ AFFETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini duyurmuştu. Ersubaşı, Keser'in kendisine hediye ettiği tektaşı sosyal medyadan paylaşmıştı.

"BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENDİK"

Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

TV8 ekranlarda yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla Ersubaşu, eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırıldı.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı kimdir, nereli, kaç yaşında; Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

6 yaşındayken Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe'yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Damla Ersubaşı bir dönem "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

DAMLA ERSUBAŞI ÖZEL HAYATI

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu. Çift, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Ersubaşı, 2021'in yaz aylarında eski eşiyle yeniden barıştı. Ersubaşı ve Keser, 2022 Şubat'ta bir kez daha ayrıldı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser Çiftinden Kötü Haber - Son Dakika


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