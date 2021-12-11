Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları öne sürülmüştü.

Haberde "anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı" bilgisine karşı çıkan Demirbilek tekzip yayınladı.

Tekzipte Danilo Zanna'nın ortak çocuklarına rağmen nafaka ödemeyi kabul etmediği, tapusu Demirbilek'e ait evde hak ettiği ifadeleri yer aldı. Demirbilek'in avukatının imzasını taşıyan tekzipte "Danilo Zanna'nın Etiler'deki evde bir hak iddia etmemesi, Danilo Zanna'nın yabancı uyruklu olması nedeniyle tahsil aşamasında bir sorun yaşanmaması adına aylık 2 bin Euro tutarında tedbir ve takiben yoksulluk nafakası ile 200 bin Euro tutarındaki boşanma tazminatı" karşılığında Tuğçe Demirbilek'in boşanmaya hazır olduğu ifadeleri yer aldı.

"İDDİA EDİLEN RAKAM ÇOK KOMİK!"

Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur."

Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre; çiftin ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istiyor!

Demirbilek konuyla ilgili olarak da, 'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır.'" ifadelerine yer verdi.