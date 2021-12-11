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Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor - Son Dakika

Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

11.12.2021 14:38
Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi İtalyan Şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı almıştı. Çiftin anlaşmalı olarak boşanmak istediği ancak tazminat konusunda anlaşamadıkları iddia edilmişti.

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları öne sürülmüştü.

Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

Haberde "anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı" bilgisine karşı çıkan Demirbilek tekzip yayınladı.

Tekzipte Danilo Zanna'nın ortak çocuklarına rağmen nafaka ödemeyi kabul etmediği, tapusu Demirbilek'e ait evde hak ettiği ifadeleri yer aldı. Demirbilek'in avukatının imzasını taşıyan tekzipte "Danilo Zanna'nın Etiler'deki evde bir hak iddia etmemesi, Danilo Zanna'nın yabancı uyruklu olması nedeniyle tahsil aşamasında bir sorun yaşanmaması adına aylık 2 bin Euro tutarında tedbir ve takiben yoksulluk nafakası ile 200 bin Euro tutarındaki boşanma tazminatı" karşılığında Tuğçe Demirbilek'in boşanmaya hazır olduğu ifadeleri yer aldı.

"İDDİA EDİLEN RAKAM ÇOK KOMİK!"

Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur."

Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre; çiftin ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istiyor!

Demirbilek konuyla ilgili olarak da, 'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır.'" ifadelerine yer verdi.

Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor

Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor - Son Dakika Magazin


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