Danla Bilic\'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, estetik operasyonlara dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Ünlü fenomen, katıldığı programda son 9 yılda geçirdiği işlemler için yaklaşık 300 bin dolar harcadığını söyledi.

Yıllar önce paylaştığı makyaj içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, zamanla fiziksel görünümünde yaşadığı köklü değişimle dikkat çekmeye başladı. 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla dönüşüm yolculuğuna çıkan Bilic, ardından estetik operasyonlara yöneldi.

Burun estetiğinden kalça dolgusuna, meme estetiğinden göz çektirmeye kadar birçok işlem yaptıran fenomen isim, "Her operasyona bilinçli şekilde girdim, pişman değilim" sözleriyle kararlarının arkasında durduğunu ifade etti.

ESTETİK İÇİN KÜÇÜK SERVET HARCADI

Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez kalça dolgusu ameliyatına giren Danla Bilic, bu işlemin kaburgalarına kadar etki ettiğini belirtti. Ünlü fenomen, yalnızca bu düzeltme operasyonu için 70 bin dolar ödediğini söyledi. Tüm estetik süreci boyunca toplamda yaklaşık 300 bin dolar yani güncel kurla 11 milyon 829 bin TL harcadığını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Estetik konusunda gelen eleştirileri umursamadığını da vurgulayan Bilic, "Bazen insanlar geçmiş fotoğraflarımı paylaşıyor. Ben üzülmek yerine, 'Ne iyi yapmışım' diyorum" ifadeleriyle yorumlara karşı takındığı tutumu özetledi.