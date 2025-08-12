David Beckham\'ın gelininden gizli nikah tazeleme töreninden önce üstsüz poz

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham (26) ve gelini Nicola Peltz (30), 2022'deki görkemli düğünlerinden iki yıl sonra, 2 Ağustos'ta ABD'nin Westchester County bölgesinde gizli bir nikâh tazeleme töreni yaptı. Ancak törende Brooklyn'in ünlü ailesi – Victoria ve David Beckham – yoktu. Çiftin, Beckham ailesiyle uzun süredir soğuk olduğu biliniyor.

Törenin en dikkat çeken detayı ise Nicola'nın annesi Claudia Peltz'in 1985 yılına ait gelinliğini giymesi oldu. 70 yaşındaki annesiyle birlikte çekildiği üstü çıplak ve sabahlıklı pozlarını sosyal medyada paylaşan Nicola, "sadece aşk" notunu düştü. Töreni ise Nicola'nın 83 yaşındaki babası Nelson yönetti.

Çift, ilk düğünlerinde Victoria Beckham'ın tasarladığı gelinlik yerine Valentino tercih etmiş, bu da ilişkileri gerilten olaylardan biri olmuştu. Şimdi ise Nicola, yine kayınvalidesini tercih etmeyerek annesinin vintage gelinliğini giydi.

Brooklyn, People dergisine verdiği röportajda bu günü "çok güzel bir deneyim" olarak tanımladı ve "Her gün yapabilsem yaparım" dedi. İlk düğünlerindeki yeminlerini koluna dövme yaptıran Brooklyn, yeni yeminler için "vücudumda yer bulmam gerekecek" diye espri yaptı.

Gösterişli ilk düğünlerinden farklı olarak bu kez küçük, samimi bir tören tercih eden çift, dört köpekleriyle birlikte mutlu anlar yaşadı. Brooklyn, evde vakit geçirmeyi, yemek yapmayı ve şarap içmeyi en çok sevdiklerini söyledi.

Öte yandan, Beckham ailesi şu sıralar Avrupa'da 16 milyon sterlinlik yatlarında tatilde. Ancak Brooklyn ve Nicola, 85 milyon sterlinlik başka bir yatla denizde keyif yaparak aileden uzak durmaya devam ediyor.