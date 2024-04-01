Davut Güloğlu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlerine teşekkür etti.
Düzce'mizin Değerli Halkı, Geçtiğimiz seçim sürecinde, sizlerin desteği ve katılımıyla demokrasimizi bir kez daha güçlü bir şekilde yaşattık. Ancak seçimler esnasında, dikkatimizi çeken bazı şaibeli işlemler tespit ettik.
Bu durumlar üzerine detaylı incelemeler yapmakta ve gereken her adımı atmaktayız. Oy, her bir vatandaşımızın en kutsal hakkı ve en değerli emanetidir. Biz, siz değerli Düzceli hemşehrilerimizin oylarını, namusumuz olarak görüyor ve bu namusu koruma konusunda sonuna kadar kararlıyız.
Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sabır ve destek için sizlere en derin teşekkürlerimizi sunarız. Hak, hukuk ve adalet adına yürüttüğümüz bu mücadelede sizlerin güveni bizim en büyük gücümüzdür. Oy namustur ve biz bu namusu her koşulda korumaya ant içtik.
Gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve adalete olan inancımızla, hep birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğimize inanıyoruz.
Son Dakika › Magazin › Davut Güloğlu Seçim Sonuçları Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Yerel seçimlerde İyi Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olan Hakan Peker, seçimlerde beklediği sonucu alamadı. Peker'e sandıktan yaklaşık 950 oy çıktı. Safranbolu'da CHP adayı Elif Köse birinci olurken, AKP adayı Ali Büyüközdemir ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49 oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşandı. Akçıl'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalara Serengil'den sert yanıt geldi. Serengil, Akçıl'ı döneklikle suçladı ve karakterinin zayıf olduğunu belirtti.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılarak Ankara Etimesgut'tan CHP adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci oldu.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
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