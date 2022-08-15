Bunlar Göz Önünde Bulunmanın Faturaları!

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu bir dergiye verdiği röportajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açısıyla değerlendirmişti.

Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum." derken küçük kız kardeşi Derin Talu, "Beni en rahatsız eden kısım, göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti. Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm." demişti.

Defne Samyeli kızı Deren Talu ile Bebek Lucca'dan çıkarken görüntülendi. Kızlarının açıklamalarını değerlendiren Samyeli, "Hiç konuşmuyoruz bu konuları. Röportajın hatalar ve seçimler kısmı beni etkiledi. Mutlaka bir büyüteç altına konulması söz konusu oluyor. Kızlarım mutlaka çok etkileniyorlar. Göz önünde bulunmanın faturaları böyle oluyor"