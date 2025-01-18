Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor - Son Dakika
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Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor

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Show Tv'nin sevilen dizisi Deha, beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin kadın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılacağı öğrenildi.

18.01.2025 09:45
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Ay Yapım imzalı iddialı dizi Deha'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ana karakteri Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri izleyicinin tepkisini çekti.

Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisi hem senaryosu hem de başarılı oyunculuk performansları nedeniyle ilk bölümünden beri seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan diziden kötü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaryosunda değişikliğe gidilecek ve dizide Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu ekibe veda edecek.

Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılacağını duyan izleyiciler ise tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Biz diziyi onun için izliyorduk", "Ahsen'siz Deha olmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Televizyon, Magazin, Show Tv, Dizi, Deha, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ZEKİ REİS:
    Sovyetler birliği de öyle dağıldı. ülke parçalanıyordu ama millet dizi izliyordu. farkında değildiler. izlemeye devam edin beyin hücrelerinizi de öldürmeye devam edin. 42 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çokta pipimizde 12 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor - Son Dakika
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