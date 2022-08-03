Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi

Sahne aldığı bir mekanda kendisine ikram edilen içkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Olayın yankıları sürerken yıllar önce çekilen bir görüntü tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

TERİNİ SİLEN GÖREVLİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Bahsi geçen görüntüde başroldeki isim "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan Neşet Ertaş...Büyük usta, bir konseri sırasında aşırı sıcaktan bunalınca nazikçe sahne arkasındaki görevlilerden peçete istiyor. O esnada sahneye fırlayan bir görevli, Neşet Ertaş'ın terini silmeye başlıyor. Peçeteyi görevlinin elinden almaya çalışan Ertaş, bunda pek de başarılı olamıyor. O esnada insani değeri, saygıyı ve sevgiyi göstermek isteyen usta sanatçı, terini silen kişinin elini öpüyor.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

İşte yıllar önce çekilen bu görüntü Demet Akalın'ın garsona yaptıkları yüzünden bir kez daha gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video için "Demet bunu mutlaka izlemeli" yorumları yapılıyor.