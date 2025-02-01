Demet Akalın\'ın eşi Okan Kurt\'tan kötü haber! \'\'Elinde mühim bir kesik var\'\'

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Gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirdi. Kapı camını fark etmeyen Okan Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler meydana geldi.

Uzun süredir mutlu beraberliklerini sürdüren Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden kötü bir haber geldi.

"ELİNDE MÜHİM BİR KESİK VAR"

Demet Akalın sosyal medya hesabından eşinin talihsiz bir kaza geçirdiğini "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu" sözleriyle duyurdu.