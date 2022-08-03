Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor

03.08.2022 09:38
Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor

Bodrum'da sahne aldığı sırada sipariş ettiği içkiyi beğenmeyen ve garsonun başından aşağıya döken Demet Akalın, bu hareketiyle büyük tepki çekmişti. Akalın'ın üzerine şampanya döktüğü garson yaptığı açıklamada yaşanan olaydan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği şampanyanın tadını elma suyuna benzetip garsonun başından aşağı dökmüştü. Bu hareketiyle büyük tepki çeken Akalın, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

AKALIN'DAN "10 SENEDİR KAFALARINDAN AŞAĞIYA DÖKÜYORUZ" AÇIKLAMASI

Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" dedi.

Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor

Akalın, bu sözleri sonrası daha da çok tepki çekerken, başından aşağı şampanya döktüğü garson da durumdan memnun olduğunu söyledi.

Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor

GARSON, AKALIN'I SAVUNDU: ONUR VE GURUR DUYACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM

Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu dile getirdi:

"Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır.Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."

YORUMLAR
500
Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı? Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı? Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

Demet Akalın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti!
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement