Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği şampanyanın tadını elma suyuna benzetip garsonun başından aşağı dökmüştü. Bu hareketiyle büyük tepki çeken Akalın, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

AKALIN'DAN "10 SENEDİR KAFALARINDAN AŞAĞIYA DÖKÜYORUZ" AÇIKLAMASI

Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" dedi.

Akalın, bu sözleri sonrası daha da çok tepki çekerken, başından aşağı şampanya döktüğü garson da durumdan memnun olduğunu söyledi.

GARSON, AKALIN'I SAVUNDU: ONUR VE GURUR DUYACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM

Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu dile getirdi:

"Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır.Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."