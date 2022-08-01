Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün

Ülkede olup bitenleri yakından takip eden Demet Akalın, yayına giren program ve dizileri de kaçırmıyor. Sosyal medya hesaplarından izlediği dizilerle ilgili yorum da yapan ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel Boncuk Yılmaz'ın yer dizi izleyiciden tam not aldı.

ÖVERKEN ELEŞTİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Demet Akalın da Zeytin Ağacı dizisi hakkında bomba bir paylaşım yaptı. Zeytin Ağacı dizisi hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Demet Akalın, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." diye yazdı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğuna taş olarak yorumlanan Akalın'ın paylaşımı ise esprili yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tuba'nın oyunculuğunu beğenmeyen Akalın'ın şarkı söylemesini eleştirdi.