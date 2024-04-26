Demet Akalın, Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra itirafta bulundu

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Demet Akalın, TV8'de yaptığı 'Gel Konuşalım' isimli programda, aynı kanalda program yapan eski arkadaşı Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin yıllardır neden küs olduğu ortaya çıktı.

Akalın canlı yayında şunları söyledi: "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem...

'CENAZEDE SELAM VERDİM...'

Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim. Sen daha anneme söylemeden" falan... Özür diledim. Şimdi gördüğünde merhaba demiyor, bir kere cenazede selam verdim, havada kaldı. Bir daha asla, tövbe."