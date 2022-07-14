Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi - Son Dakika
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Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi

14.07.2022 11:00
Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi

Nişanlısı Oğuzhan Koç'la Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir, bu hafta sonu 'Aşk Taktikleri' adlı filmin setine çıkmak için hazırlık yapıyordu. Ancak Özdemir'in Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Özdemir'in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi. İşte detaylar...

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde soluğu Muğla'da aldı.

"NİKAH TARİHİ BELLİ DEĞİL"

Ünlü çiftin 28 Ağustos Pazar günü evleneceği gündeme geldi. Bu iddia sonrası açıklama yapan Oğuzhan Koç "Tarih belli değil maalesef… Kim nereden çıkardı 28'i biz de bilmiyoruz" dedi.

Bütün bu gelişmelerin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi

FİLM ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nişanlısı Oğuzhan Koç'la Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir, bu hafta sonu 'Aşk Taktikleri' adlı filmin setine çıkmak için hazırlık yapıyordu.

Ancak Özdemir'in Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Özdemir'in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi.

Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir'den Kötü Haber Geldi - Son Dakika

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