20.02.2026 14:08
Oyuncu Demet Özdemir, meslektaşı Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı kareye düştüğü notla takipçilerini güldürdü. Rol arkadaşlarının buluştuğu bu poz kısa sürede çok konuşuldu.

Ceren Benderlioğlu'nun Eşref Rüya dizisi setinden yayınladığı "dump" fotoğraf serisi kısa sürede ilgi gördü. Kareler arasında Demet Özdemir'in hasta yatağında yattığı anlar da yer aldı. O anlarda Özdemir'e Ebru Aytemur ve Büşra Develi gibi oyuncu arkadaşlarının eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada "refakatçi pozu" olarak yorumlanan kareler dikkat çekti.

Demet Özdemir de aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak altına, "Hasta ziyareti kısa olur dedik bir kısır eksikti" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu esprili yorumu takipçilerini kahkahaya boğarken, fotoğrafın eski bir sete ait olduğu da belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Hasata ziyareti kısa değil, kısas olur yanlış bilgi verme 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti
