Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, yaz tatilinde de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Oyunculuğu, güzelliği ve dizi için kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, bu kez katıldığı özel bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı oyuncu, etkinlikte tercih ettiği cesur elbisesiyle geceye damga vurdu. Siyah ve transparan detaylarla bezeli, vücut hatlarını adeta sanatsal bir şekilde vurgulayan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Özdemir, davetliler kadar objektiflerin de ilgi odağı oldu. Işık oyunlarıyla illüzyon yaratan desenleriyle dikkat çeken elbise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Geceye katılan moda otoriteleri ve stil danışmanları, Özdemir'in kıyafetini "cesur ve modern" olarak nitelendirirken; sosyal medyada ise yorumlar ikiye bölündü. Bir kesim "modanın cesaretle buluştuğu an" yorumunu yaparken, bir diğer kesim ise elbiseyi "fazlasıyla iddialı" buldu. Özellikle elbisenin göğüs bölgesindeki illüzyon oluşturan desenler, tartışmanın merkezine oturdu.
Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu - Son Dakika
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