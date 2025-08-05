Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu - Son Dakika
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Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

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Demet Özdemir\'in elbisesi geceye damga vurdu
05.08.2025 09:03
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Demet Özdemir\'in elbisesi geceye damga vurdu
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Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, katıldığı davette transparan detaylara sahip siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığı ve cesur tarzıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, yaz tatilinde de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Oyunculuğu, güzelliği ve dizi için kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, bu kez katıldığı özel bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Başarılı oyuncu, etkinlikte tercih ettiği cesur elbisesiyle geceye damga vurdu. Siyah ve transparan detaylarla bezeli, vücut hatlarını adeta sanatsal bir şekilde vurgulayan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Özdemir, davetliler kadar objektiflerin de ilgi odağı oldu. Işık oyunlarıyla illüzyon yaratan desenleriyle dikkat çeken elbise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"STİL CESARETİ" TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA BÜYÜDÜ

Geceye katılan moda otoriteleri ve stil danışmanları, Özdemir'in kıyafetini "cesur ve modern" olarak nitelendirirken; sosyal medyada ise yorumlar ikiye bölündü. Bir kesim "modanın cesaretle buluştuğu an" yorumunu yaparken, bir diğer kesim ise elbiseyi "fazlasıyla iddialı" buldu. Özellikle elbisenin göğüs bölgesindeki illüzyon oluşturan desenler, tartışmanın merkezine oturdu.

Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • himmet kepez:
    Ar, namus, haya ayaklar altında. Kadının kendine verdiği değer. 19 2 Yanıtla
  • ibrahim çetin:
    bıyık büküle büküle insan s2le s2le eskirmiş 2 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    eskiden amerikadaki kenar mahallelerde sokaklardaki telekızlar daha çok müşteri bulabilmek için açık giyinirlerdi şimdi bunun adına moda diyorlar.. 0 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Ar,namus,edep,haya,ahlak olmayınca bu camiada soyunmanın adı cesurluk,şıklık oluyor.Bu kadar açmayı seviyorlar madem anadan doğma çıkmalılar. 0 0 Yanıtla
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