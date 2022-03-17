Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu! - Son Dakika

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Magazin camiasının gözde çifti nikah masasına oturmak için gün sayıyor. 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan ve bir dönem ilişkilerinde sorunlar yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılık yaşamıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini çift nikah masasına taşımaya karar verdi.

DÜĞÜN AĞUSTOS AYINDA ÇEŞME'DE

Takvim Saklambaç'ın haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, haklarında yayılan dedikodulara göre düğün tarihi ve yeri için ilk kararlarını verdi. Çift, Ağustos ayının ortasında Çeşme'de evlenmeyi planlıyor.

AŞKLARI ÇEŞME'DE BAŞLAMIŞTI

14 Şubat'ta Demet Özdemir'e sürpriz teklifte bulunan Oğuzhan Koç'un düğün detayları netleşmeye başladı. İkilinin yakın çevresine göre çift, tarihi Ağustos olarak belirledi. Geçtiğimiz yaz aşklarını Çeşme'de doyasıya yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.

İddiaya göre ikili, 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğünle tüm sevdikleriyle doyasıya evlenmeyi hayal ediyor.

60 BİN DOLARLIK EVLİLİK TEKLİFİ YÜZÜĞÜ

Oğuzhan Koç, yaptığı jestlerle romantikliğini konuşturuyor. Evlilik teklifinde Rolls Royce Phantom'la aşkını evinden alan Koç'un aldığı 4 karatlık tek taşın fiyatı ise tam tamına 60 bin dolar.