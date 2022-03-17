Magazin camiasının gözde çifti nikah masasına oturmak için gün sayıyor. 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan ve bir dönem ilişkilerinde sorunlar yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılık yaşamıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini çift nikah masasına taşımaya karar verdi.
Takvim Saklambaç'ın haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, haklarında yayılan dedikodulara göre düğün tarihi ve yeri için ilk kararlarını verdi. Çift, Ağustos ayının ortasında Çeşme'de evlenmeyi planlıyor.
14 Şubat'ta Demet Özdemir'e sürpriz teklifte bulunan Oğuzhan Koç'un düğün detayları netleşmeye başladı. İkilinin yakın çevresine göre çift, tarihi Ağustos olarak belirledi. Geçtiğimiz yaz aşklarını Çeşme'de doyasıya yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.
İddiaya göre ikili, 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğünle tüm sevdikleriyle doyasıya evlenmeyi hayal ediyor.
Oğuzhan Koç, yaptığı jestlerle romantikliğini konuşturuyor. Evlilik teklifinde Rolls Royce Phantom'la aşkını evinden alan Koç'un aldığı 4 karatlık tek taşın fiyatı ise tam tamına 60 bin dolar.
Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu! - Son Dakika