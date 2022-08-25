Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi - Son Dakika
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi

25.08.2022 19:56
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yarın yapılacak olan düğünleri hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yarın dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Ancak bugün davetlilelere nikahın ertelendiği haberi gitti.

Ünlü çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı aldıkları Sarıyer'deki Six Senses Kocataş Mansions Otel'de yarın saat 19.00'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Demet Özdemir kına gecesi, nişanlısı Oğuzhan Koç da bekarlığa veda partisi yapmıştı. Ancak yarın akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla dün gece bekarlığa veda partisi yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

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Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Düğünü Ertelendi! İşte Sebebi - Son Dakika
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