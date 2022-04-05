Demir Demirkan: Nft Teknolojisi Müzik Piyasası İçin Çok İyi Bir Gelecek Vaat Ediyor - Son Dakika

"Zaferlerim", "Aşktan Öte" gibi popüler şarkıların sahibi, Pentagram grubunun gitaristi, film müzikleri bestecisi ve 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik kazandıran "Everyway That I Can" adlı şarkının söz yazarı olan rock müzisyeni Demir Demirkan, geçtiğimiz aylarda duyurulan dünyanın ilk Rock metaverse'ü ve NFT projesinin yayınına konuk oldu. Demir Demirkan, Twitter, Discord ve YouTube'da canlı olarak gerçekleştirilen yayında, Rock'n'Verse isimli projeninin kurucu ortakları Selçuk Eser ve Gözde Vanlı'nın yanı sıra proje yöneticisi Onur Atam'ın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 70 dakika süren yayında Demirkan, NFT gibi yeni bir sahiplik olanağının rock müzik için ne anlam ifade ettiğine ve metaverse'ün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

DEMİR DEMİRKAN: "NFT TEKNOLOJİSİ, MÜZİK İÇİN ACAYİP İYİ BİR ŞEY OLACAK"

Plak, kaset ve CD'lerin çağında müzik sahipliğinin çok daha önemli ve kıymetli bir kavram olduğuna değinen Demir Demirkan, "Dijital milattan sonra, kopyalayıp çoğaltma trendiyle müziğe sahip olmanın değeri kayboldu. Eğer NFT, bizi tekrar o noktaya getirebilecek bir sisteme ulaştırıyorsa, yani akış platformlarında sınırsız şekilde erişilebilen müziklerin sınırlı sayıda kopyası, aynı CD ya da kasette olduğu ticareti yapılabilir bir varlığa dönüşürse, bence bu müzik için acayip iyi bir şey olacak." ifadelerini kullandı. Müziğin tam olarak bu sebepten kalitesizleştiğini vurgulayan Demirkan, müzisyenlerin işlerine yatırım yapabilecek bütçe ve enerjiyi bulamamasının, en çok dinleyiciyi etkilediğini belirtti. Projenin kurucu ortağı Gözde Vanlı da "Son dönemde sanatçılar eserlerine ait telif hakkından eski dönemlerde olduğu gibi fayda sağlayamadılar, akış platformlarının oldukça sınırlı oranda tuttuğu ödemelerle gelir beklentisi olmadan eserlerini piyasaya çıkardılar. NFT'lerin mümkün kıldığı dijital sahiplik ile bu durumun dezavantajını elimine ediyoruz" değerlendirmesini paylaştı.