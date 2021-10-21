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Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı - Son Dakika

Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

21.10.2021 09:19

Güçlü kadın temalı defilede baş manken olarak podyumda yer alan Tuğba Altıntop, dengesini kaybedince yere kapaklandı. Acı içinde yerinden kalkmaya çalışan Altıntop, frikikten vermekten kaçamadı.

Ünlü modacı Deniz Albayrak, önceki akşam bir otelde defile düzenledi. 'Güçlü Kadın' temalı defilenin baş mankeni de 1996 Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop oldu. Zümrüt yeşili bir elbise ile podyuma çıkan Altıntop, talihsiz bir kaza yaşadı.

ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

44 yaşındaki Tuğba Altıntop, ilk kıyafetini tanıtmak için çıktığı podyumda dengesini kaybedip yere kapaklandı. Acı içinde yerde kalan ünlü isim, profesyonelliğini bozmadan acı içinde ayakkabılarını çıkartarak yerinden kalktı ve yürüyemeye devam etti. Üzerindeki mini elbiseden ve çektiği acıdan dolayı zorlanan Altıntop, yerinden kalkarken frikik de verdi.

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM, ALLAH KORUDU"

Defilenin finalini bir gelinlikle yapan Tuğba Altıntop, organizasyon bittikten sonra yaptığı açıklamada "Küçük değil, büyük bir kaza atlattım aslında... Ayağım takıldı, dengemi kaybettim. Bileğim burkulabilir, hatta kırılabilirdi. Allah korudu" dedi.

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

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Son Dakika Magazin Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı - Son Dakika Magazin


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