6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan Şahsiyet Meselemiz adlı filmin çekimleri Hatay'daki enkazların üzerinde tepkilere rağmen devam ediyor. Dizinin oyuncuların enkazların üzerine kurulan sette poz verdiğini gören Deniz Baysal ise öfkeden deliye döndü.
Hatay'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazların dekor olarak kullanıldığı filmin oyuncuları sette verdikleri bir pozu yayınladı. Verilen pozu gören başarılı oyuncu Deniz Baysal, "Boğazıma yumru oturdu. Bende mi sorun var? Normal mi bu?" diyerek öfke kustu.
Yapımcılığını Bülent Durgun'un, yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Uğur Çavuşoğlu, Ömer Ahmet, Hilal Anay ve Emre Özmen yer alıyor. Galasının depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta yapılması planlanan filmin setinde enkazların dekor olarak kullanılması büyük tepki çekti.
Son Dakika › Magazin › Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki - Son Dakika