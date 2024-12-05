Deniz Çakır\'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim

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Oyuncu Deniz Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Empati" programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ARTIK KENDİME HATA YAPMA LÜKSÜ VERİYORUM"

"Ailen ve sevdiklerin için hayallerini erteledin mi?" sorusuna yanıt veren Çakır, şöyle konuştu:

"Çocukluğumu ertelemiş olabilirim. Ailem yüzümden çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Mutlu çocukluk anılarım yok, onlar arasında dengeyi bulmaya çalışırdım. Çok derli toplu bir çocuktum. Şimdi daha çocuğum, artık kendime hata yapma lüksü veriyorum"

"FERHUNDE'DEN SONRA 'BEN OYUNCUYUM' DEDİM"

Fenomen dizi "Yaprak Dökümü"nde hayat verdiği "Ferhunde" karakterine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çakır, "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım. Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım. O dönem 20'li yaşlardaydım. Onu anlamaya çalışırken evliliğe dair, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim. Ferhunde'den sonra 'Ben oyuncuyum' dedim." ifadelerini kullandı.