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Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek - Son Dakika

Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

21.09.2021 18:52
Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek, System.String[]

Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. Aktaş'ın sevgilisi hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

'Son Yaz' dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'ın lisede okuduğu dönemde karate yaptığı ortaya çıktı.

Karatede siyah kuşakta yer aldığı öğrenilen güzel oyuncunun katıldığı maçlardan birçok madalya aldığı da ortaya çıktı.

Hafsanur Sancaktutan'ın bu yönünü ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek
Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek
Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek
Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek - Son Dakika
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