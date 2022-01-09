Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!

Deniz Seki, Pop Bizde'nin paylaşımına "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

Yapılan araştırmalar sonucu 2021 yılının "En İyi Şarkıcısı" seçilen Melek Mosso, Deniz Seki'nin sert yorumuna karşılık "Abla biz özel değil miyiz" şeklinde bir yanıt verdi.

Listede yer alan Hadise, Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar merak konusu oldu.