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Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi! - Son Dakika

Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!

09.01.2022 19:12
Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!

Deniz Seki, bir araştırma şirketinin "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketi sonucunda çıkan sanatçılarla ilgili açıklamaları, müzik dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Müzik blogu Pop Bizde'nin Instagram'da "2021'in En İyi Şarkıcıları" diye yaptığı paylaşımda araştırma şirketinin sonuçlarına göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın 'en iyi şarkıcı' seçildiğini açıklayınca Deniz Seki'den büyük tepki geldi.

Deniz Seki, Pop Bizde'nin paylaşımına "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

Yapılan araştırmalar sonucu 2021 yılının "En İyi Şarkıcısı" seçilen Melek Mosso, Deniz Seki'nin sert yorumuna karşılık "Abla biz özel değil miyiz" şeklinde bir yanıt verdi.

Listede yer alan Hadise, Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar merak konusu oldu.
Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!
Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!
Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi!

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Melek Mosso, Deniz Seki, Araştırma, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Deniz Seki ve Melek Mosso sosyal medyada birbirine girdi! - Son Dakika Magazin


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