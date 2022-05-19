Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları - Son Dakika
Üye Girişi

Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları

19.05.2022 16:50
Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 5.DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın jüri toplantıları, Denizbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

Sinemanın en temel öğesi olan "senaryo geliştirme" konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk Sineması'nın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "İlk Senaryo" bölümüne 5. yılında toplam 180 başvuru geldi.

Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı İlk Senaryo Yarışması Jüri Toplantısı'nda. DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Kaan Yıldırım, oyuncu Özge Gürel, senarist Zafer Külünk jüri üyesi olarak görev aldı.

Senaryo Geliştirme Eğitimleri'ne Katılmaya Hak Kazandılar

Jüri finale kalan, Arifiye Oteli,Bir Çingene İki Ölü, Bisiklet Süsü, Direniş, İki Ayak Bir Hayal İki Hayat Bir Cennet, Liste, Mihnet, Sudan Sebepler, Yılın Transferi adlı senaryoları değerlendirdi.

Finale kalan 10 eser sahibi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Senaryo Geliştirme Eğitimleri'ne katılmaya hak kazanmış oldular. 10 eser arasından birinci seçilen senaryoya önümüzdeki yıl Yapım Destek Platformu'na doğrudan katılım hakkı tanınacak.

YENİLİĞE İMZA ATTILAR

"İlk Senaryo" Yarışması'nın 5. Yılında Ses Getiren Bir Yenilik: Yapım Destek Platformu DenizBank ve TÜRSAK Vakfı, iş birliklerinin 5. yılında önemli bir yeniliğe de imza atarak, Yapım Destek Platformu'nu hayata geçirdi.

Jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı başkanı ve Yapımcı Cemal Okan'ın yaptığı Yapım Destek Platformu Jüri Üyeleri Show Tv Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş, TIMS&B Production kurucu ortağı ve CEO'su Yapımcı Burak Sağyaşar, Kanal D ve Teve2 içerik alımları direktörü Burcu Hanağasıoğlu, NTC Medya Başkanı ve Yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, Bein Medya Group Digiturk Türk Filmleri Müdürü Nurdan Sever toplantıda hazır bulunurken yurtdışında bulunan oyuncu İrem Sak, online olarak toplantıya katıldı.

Birinci seçilecek projenin 50 bin TL maddi destek almaya hak kazanacağı Yapım Destek Platformu'nda finale kalarak sunum yapan 10 proje; "Açlığın Dışında, Cemal, Karanlıktan Önce, Ölü Mevsim, Perde, Toprağın Biraz Altı, Tufan Taşı Özgürlüğe Uyanış, Üç Metre, Veha, Gelinler" oldu.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORLAR

Yapım Destek Platformu sayesinde, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı markalarının verdiği güç ile daha geniş kitlelere ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

DENİZBANK'IN CEO'SU HAKAN ATEŞ VE TÜRSAK VAKFI BAŞKANI CEMAL OKAN BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Toplantıların ardından, Hakan Ateş'in ev sahipliğinde DenizBank Genel Müdürlüğü'nde Türsak Vakfı Yönetim Kurulu, Jüri üyeleri ve kültür sanat alanında önde gelen isimler yemek davetinde buluştu.

DenizBank Kültür Sanat yöneticisi Burcu Hancı konuklara minik opera dinletisi ile küçük bir sürpriz yaptı. Hakan Ateş ve Cemal Okan konuklara hoş geldiniz konuşması yaptıktan sonra sahnede birlikte şarkı söyledi. Oldukça keyifli geçen yemekte kültür ve sanat alanında sohbet edildi.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular ilksenaryo.com adresi ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları
Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları
Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları
Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları
YORUMLAR
500
Feghouli, Galatasaray'a veda etti Feghouli, Galatasaray'a veda etti Son dakika: Bakan Varank, 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatları'nda madalya kazanan gençleri kutladı Son dakika: Bakan Varank, 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatları'nda madalya kazanan gençleri kutladı
Kaynak: Snob Magazin

Türsak, Medya, Türk, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Jüri Toplantıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement