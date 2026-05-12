Kısa Film Atölyesi başlıyor

12.05.2026 09:20  Güncelleme: 09:21
Denizli Büyükşehir Belediyesi, sinemaya ilgi duyanlar için kapsamlı bir Kısa Film Atölyesi düzenliyor. Eğitimler, teorik ve pratik bilgileri kapsayarak katılımcılara sinema yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kısa Film Atölyesi ile sinemaya ilgi duyan herkesi profesyonel bir eğitim sürecine davet ediyor. Her yaştan katılımcıya açık olarak planlanan atölye, sinemanın hem teorik hem de pratik yönlerini kapsayan kapsamlı bir eğitim programı sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sinema ve Prodüksiyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Kısa Film Atölyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek. Eğitimler, hafta içi her gün (Pazartesi–Cuma) 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Toplam 4 hafta sürecek programda katılımcıların tüm derslere düzenli katılımı zorunlu olacak. Eğitim sürecinin ardından kursiyerler, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek kısa film çekimlerine başlayacak.

Katılımcı belgesi verilecek

Atölye kapsamında katılımcılara genel sinema bilgisi, kamera kullanımı, prodüksiyon ve sanat tasarımı, kamera önü oyunculuk ile video kurgu ve montaj alanlarında temel düzeyde eğitimler verilecek. Sinema tarihinden teknik ekipman kullanımına, set organizasyonundan oyunculuk deneyimine kadar geniş bir içerik sunan program, Denizli'de sinema kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek olup, başvurular çevrim içi olarak https://apps.denizli.bel.tr/kisafilmatolyesibasvuru/ adresinden başvuru yapılabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Magazin, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
