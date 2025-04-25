İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Birçok ünlü depreme çekim veya canlı yayın esnasında yakalandı. Onlardan birisi de ünlü sunucu Armağan Çağlayan oldu.
Armağan Çağlayan depreme, programının çekimini yaptığı esnada yakalandı. Sakinliğini korumaya çalışan Çağlayan bir ara kalbini tuttu. Çağlayan deprem sırasında yaşadığı korku dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları - Son Dakika
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