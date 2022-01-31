Derin Talu ve Hakan Sabancı aşkına baba engeli

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen Sabancı'nın gönlünü Derin Talu'ya kaptırdığı öne sürüldü. Bu aşk haberlerinden sonra baba Eren Talu, duruma el attı.

SARMAŞL DOLAŞ EĞLENDİLER İDDİASI

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Hakan Sabancı'nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti. Sabancı'nın 2016 yılında Derin Talu'nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

AŞKTA BABA KRİZİ

Derin Talu ve Hakan Sabancı ayrılığının arkasından Eren Talu çıktı. İddiaya göre ünlü mimar, küçük kızını uyararak, gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesini söyledi. Bu uyarı sonrası ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.