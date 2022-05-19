Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu

Selin Yeninci, 2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

'Çabalarımın karşılığını almaya başladım'

Hafta sonu Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' adlı bölümünde gösterilecek 'Kurak Günler' filmi için ekiple birlikte Cannes'a gidecek olan güzel oyuncu Selin Yeninci, tören sonrası Cannes heyecanını ve bu hafta kazandığı ödüllerle ilgili mutluluğunu şöyle ifade etti:

"Bu hafta benim için çok özel geçiyor. Hayallerimin gerçeğe döndüğü, çabalarımın karşılığını almaya başladığımı hissettiğim bir dönem diyebilirim. Çok önemli iki kurumdan verilen ödüllerle takdir edilmek mutluluk verici. Cannes heyecanımı ise anlatamam. Bir oyuncu olarak benim için oynadığım filmle Cannes'da olmak çok anlamlı."

Selin Yeninci'nin oynadığı Emin Alper'in son uzun metrajlı sinema filmi Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisinde bu sene yer alan tek Türk filmi.