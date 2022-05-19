Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu - Son Dakika
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Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu

19.05.2022 14:50
Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı. Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı. Yeninci, derin yırtmaçlı elbisesiyle törene damga vurdu. İşte detaylar...

Selin Yeninci, 2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

'Çabalarımın karşılığını almaya başladım'

Hafta sonu Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' adlı bölümünde gösterilecek 'Kurak Günler' filmi için ekiple birlikte Cannes'a gidecek olan güzel oyuncu Selin Yeninci, tören sonrası Cannes heyecanını ve bu hafta kazandığı ödüllerle ilgili mutluluğunu şöyle ifade etti:

"Bu hafta benim için çok özel geçiyor. Hayallerimin gerçeğe döndüğü, çabalarımın karşılığını almaya başladığımı hissettiğim bir dönem diyebilirim. Çok önemli iki kurumdan verilen ödüllerle takdir edilmek mutluluk verici. Cannes heyecanımı ise anlatamam. Bir oyuncu olarak benim için oynadığım filmle Cannes'da olmak çok anlamlı."

Selin Yeninci'nin oynadığı Emin Alper'in son uzun metrajlı sinema filmi Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisinde bu sene yer alan tek Türk filmi.

Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu
Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu
Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu

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Kaynak: Snob Magazin

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