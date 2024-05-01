Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi - Son Dakika
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Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi

Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli YouTube programına konuk olarak, 1983'te evlendiği Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını açıkladı. Alabora, ayrı yaşamalarına rağmen arkadaşlık ve sohbetlerinin devam ettiğini belirtti. Ona göre aile olmak, birbirine destek olmak, sevginin devam etmesi ve birbirinin yanında olmak demektir.

01.05.2024 17:09
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Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli YouTube programına konuk olan tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora, 1983'te evlendiği Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi.

"30 YIL AYNI EVİ PAYLAŞTIK"

Derya Alabora, şöyle konuştu:

Bilmiyorum. Boşanamadık bir türlü. Galiba artık evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Biz bir aileyiz, bunun bir önemi yok.

Başımıza bir şey gelirse çok üzülürüz. Herhangi bir sıkışıklığımızda birbirimizin yanında oluruz. Ses tonlarımızdan bile birbirimizin sağlık durumunu anlarız.

"Nedir aile olmak? Onun için hala her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak… Aile olmak bu."

Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derya Alabora, Uğur Yücel ile evleri ayırdıklarını ancak boşanmadıklarını söyledi - Son Dakika
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