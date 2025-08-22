Derya Uluğ, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Derya Uluğ, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Derya Uluğ, Erzurum\'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
22.08.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derya Uluğ, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde on binlerce hayranıyla buluşarak unutulmaz bir konser sundu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Sevilen sanatçı Derya Uluğ, Erzurum etkinlik ve miting alanında verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. Sanatçı, "Nefes", "Okyanus", "Canavar" gibi şarkılarının yanı sıra Erzurum'a özel hazırladığı repertuvarında "Sarı Gelin" ve "Nar Tanesi" gibi sevilen türkülere de yer verdi. Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Çare Gelmez" ve "Erzurum'a Gel" şarkılarını da yorumlayan Uluğ, Erzurumlulardan yoğun alkış aldı.

Dev ekrana katledilen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları ile Gazze'de yaşanan vahşetten görüntüler yansıtılırken, "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısını seslendiren Uluğ, "Gücümün, sesimin yettiği her yerde aynı konulara parmak basmaya devam edeceğim. Bu ülkede çocukların, bebeklerin, kadınların, genç kızların, genç delikanlıların, hayvanların ve Gazze'de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil şimdi de açlıkla sınanan bütün zulme uğrayanların sesi olacağız. Yürekten söylüyorum bunları. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Koparıldıkça da biz buna karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Dinleyiciler ünlü sanatçıya, "Erzurum seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla karşılık verdi.

Ünlü şarkıcı ayrıca, "İnanılmaz bir kalabalık. Biz yıllar önce Erzurum'a gelmiştik. Böyle bir açık hava konserine ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Sizlerle bizi buluşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Yolu Festivali'nde emeği geçen herkese kocaman bir alkış istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Derya Uluğ, erzurum, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derya Uluğ, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Transferde mutlu son Fener’in yeni yıldızı bugün İstanbul’a geliyor Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 09:36:26. #7.11#
SON DAKİKA: Derya Uluğ, Erzurum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.