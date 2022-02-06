Üye Girişi
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse... - Son Dakika

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...

06.02.2022 03:21
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in güzellik sırları ortaya çıktı. 27 yaşındaki Şahin'in sırlarını duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

'Re Touch Mag' dergisine verdiği pozlarla dikkat çeken Ebru Şahin'in güzellik sırları ortaya çıktı. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncunun sırlarını duyanlar şaştı kaldı.

İşte Ebru Şahin'in güzellik sırları...

-Ebru Şahin, fırsat buldukça cildine gül suyu ile masaj yaptırıyor.

-Tam taneli tahıl ürünlerini tüketiyor. Lifli besinleri tercih ediyor.

-Ünlü oyuncu, yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.

-Saçına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürüyor.

-Ebru Şahin, ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor. Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça yararlı.

YAZ AYINDA EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Öte yandan Ebru Şahin, uzun süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz ayında 250 kişinin katılacağı bir nikahla evleneceği konuşuluyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...

YORUMLAR
500

Basketbolcu, Ebru Şahin, Cedi Osman, Destan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse... - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
00:04 Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 03:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement