Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir? - Son Dakika
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Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir?

26.04.2022 13:01
Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir?

ATV ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

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Destan 21. Bölüm 2. Fragmanı | 'Yolumuz kutlu olsun' Destan 21. Bölüm 2. Fragmanı | 'Yolumuz kutlu olsun'

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Son Dakika Magazin Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir? - Son Dakika


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