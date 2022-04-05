Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi? - Son Dakika
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Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi?

05.04.2022 13:01

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Destan'ın yeni bölüm fragmanına, "Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!" sözleri damga vurdu.

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi?

DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi?

AKKIZ ANNESİNİ KURTARABİLECEK Mİ?

Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?

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Destan oyuncuları kim? ATV Destan Temur, Günseli, Kır Çiçek, Mei Jin, Batuga, Kün Ata kimdir? Destan oyuncuları kim? ATV Destan Temur, Günseli, Kır Çiçek, Mei Jin, Batuga, Kün Ata kimdir? Destan 18. Bölüm Fragmanı | 'Düşmanı sevindirmek yok!' Destan 18. Bölüm Fragmanı | 'Düşmanı sevindirmek yok!'

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Son Dakika Magazin Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi? - Son Dakika


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