Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?

24.05.2022 14:58

Bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Destan dizisinde daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.

Başrolünde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolünde yer aldığı Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek?

DESTAN DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Bin yıllık hesaplaşma yeniden başlıyor

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

Kafesteki dişi kurt

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?

Oyun içinde oyun kuran Kaya ve Obar

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?

Ölümün kıyısında bir Ulu Ece

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?

Esaret ve ihanet arasında kalmış bir Han

Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi?

YORUMLAR
500

Destan dizisi, Ebru Şahin, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement