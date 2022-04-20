Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer - Son Dakika
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Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer

20.04.2022 09:25
Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer

Sevilen dizi Destan dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Destan'ın yeni bölümünde obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. İşte son bölümde yaşananlar...

Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
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Son Dakika Magazin Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destan yeni bölümüyle dün akşam yayınlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer - Son Dakika
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