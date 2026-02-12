Didem Arslan\'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bu kez ele aldığı konular ile değil programda yaşanan filtre kazasıyla gündem oldu. Yayın sırasında ünlü sunucunun yüzündeki filtre aniden kayınca ilginç detaylar ortaya çıktı. O anlar, izleyiciler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ECE ERKEN VE MÜGE ANLI'DA FİLTRE KAZASI YAŞAMIŞTI

Benzer filtre olayları başka sunucuların da başına gelmişti. Ece Erken, canlı yayında yakın çekim sırasında filtresiz görüntüsü paylaşılınca sosyal medyada eleştirilmiş, bu duruma tepki olarak uzun bir açıklama yapmıştı. Erken, sözlerinde linç kültürüne gönderme yaparak, yıllardır ekranlarda olan bir sunucunun yakın planını paylaşmanın yanlış olduğunu vurgulamıştı.

"Akşam en geç 21:00'de yatan sabah 06:00'da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30'dan 15:30'a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren, (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız, her gün ekranda gördüğünüz beni, yakın plan alıp "Ece Erken'e bakın" diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok. "

Müge Anlı'nın da geçmişte ekranına yansıyan filtresiz görüntüsü gündem olmuştu. Anlı'nın filtreleri o gün yayın sırasında sadece 2 saniye geç verilmişti ve sosyal medyada kısa süreli bir tartışma yaratmıştı.