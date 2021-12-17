Didem Arslan Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ameliyat oldu

Süperhaber'de yer alan habere göre Didem Arslan Yılmaz'ın kansere yakalanan eşi Kürşat Yılmaz ameliyat oldu.

SUNUCU DİDEM YILMAZ'IN EŞİ KÜRŞAT YILMAZ AMELİYAT OLDU!

Uzun yıllardır gazetecilik yapan ve başarılı haberlere imzasını atan, yönetici olarak da bir çok özel haberlerin ortaya çıkmasını sağlayan gazeteci Kürşat Yılmaz'dan kötü haber geldi. Show Tv'de yayınlanan "Asla Vazgeçmem" programının ünlü sunucusu Didem Yılmaz'ın eşi gazeteci Kürşat Yılmaz akciğerlerinden kanser ameliyatı olduğunu açıkladı.

KÜRŞAT YILMAZ'DAN SAMİMİ VE DERS VERİCİ AÇIKLAMA

Kariyer hayatı boyunca bir çok gazetecinin yetişmesinde de büyük emeği olan usta gazeteci Kürşat Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigara ile ilgili ders verici samimi ifadelere yer vererek son sağlık durumu hakkında konuştu.

KÜRŞAT YILMAZ'IN AÇIKLAMASINDA ŞUNLAR VARDI

"30 yıldan fazla sigara içtim sonuç : Kanser...

Gayet normal..

Gırtlak'tan 10 saati aşan bir operasyon üstüne bir de lenf bezleri temizliği al sana en az 2 aylık tedavi süreci.

Hakkını yemiyeyim, Okul kantininde sohbetlerde, öğrenci yurdu ve bekar evlerinde, rakı balık masalarında , muhabirlik yıllarımda ve hatta sabah kahvaltılarından sonra bile muhteşem eşlik etti keyifli anlarıma.

Biliyordum ve bekliyordum aslında ama yine de '' bana olmaz'' diye umuyordum. ..Ve teşhis konduğunda o kadar şaşırdım ki üzülemedim bile. Çevremdekiler bu kadar üzülmese gerçekten önemsemiyeceğim.

Neyse içen varsa bıraksın artık.. Son bir saniyenin bile önemli olduğunu çok acı öğrendim . Kalın sağlıcakla.."

Ünlü sunucu Didem Yılmaz ile evli olan gazeteci Kürşat Yılmaz'ın, Mina isminde bir kızları bulunuyor. Öte yandan gazeteci Kürşat Yılmaz'ın akciğer kanseri olduğunu açıklaması medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bir çok gazeteci Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar dilediler.