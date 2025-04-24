Didem Soydan aşk orucunu Londra\'da bozdu

Modellik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu kez aşkıyla haberlerde. Son olarak oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Soydan, kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı. Hürriyet'in haberine göre, ünlü model, İngiltere'nin başkenti Londra'da iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile kameralara yakalandı.

İkilinin Londra'daki popüler bir kafede baş başa sohbet ederken çekilen kareleri, orada tesadüfen bulunan Soydan'ın bir hayranı tarafından çekildi.nİkilinin sıcak tavırları ve karşılıklı gülüşmeleri, aşk iddialarını güçlendirdi. Magazin kulislerine sızan bilgilere göre Soydan ve Hacısüleymanoğlu yaklaşık bir aydır birlikte.