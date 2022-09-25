Düğün Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Düğün Tarihleri Belli Oldu

25.09.2022 13:32
Düğün Tarihleri Belli Oldu

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter önceki akşam Anakara'daki bir düğünde sahne aldı. İlk önce sahneye çıkan Dörter, düğün tarihlerini açıkladı.

Ankara'da sosyetesinin en önde gelen ailelerinden Özpor Isı Yalıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sahibi, köpük kralı olarak bilinen Cazım Özal'ın oğlu Yağızı Ozel, önceki akşam Ayşe Sefer ile dünya evine girdi.

Ankara Jw Marriott otel'de yapılan görkemli bir düğünde siyaset, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Düğünde Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter sahne aldı.

İlk önce sahneye çıkan Dörter, Dilan Çıtak Tatlıses'e olan düğün tarihini açıkladı. Dörter, sahneden inmeden önce "Buradan evlene çiftlere bir yastıkta mutluluk diliyorum. Sahne sırası 8 yıldır aynı yastığı paylaştığım ve 11 Ekim'de eşim olacak olan Dilan Çıtak Tatlıses'e bırakıyorum" dedi.

Gecenin finali yapan sanatçı ise Öykü Gürman yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

Levent Dörter, Dilan Çıtak, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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