Dilan Çıtak ve Levent Dörter lişkilerine yeniden şans verdi

18.09.2025 13:13
Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilan Çıtak ve Levent Dörter çifti, sosyal medyadaki imalı paylaşımlar ve takipten çıkma hamleleriyle ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. Ancak Dilan Çıtak'ın eşine doğum gününde yaptığı romantik paylaşım, tüm dedikoduları bitirdi. Çiftin barıştığı ve ilişkilerine bir şans daha verdikleri görüldü.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyordu. Üç yıldır evli olduğu müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanacakları iddia edilmiş, ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması da söylentileri güçlendirmişti.

Taşınma paylaşımları, soyadı değişiklikleri ve imalı mesajlarla magazin kulisleri çalkalanırken, Çıtak'tan şaşırtan bir hamle geldi. Güzel şarkıcı, eşi Levent Dörter'in doğum gününü kutladığı romantik bir video paylaşarak dedikodulara noktayı koydu.

"Ben seni çok seviyorum ama… İyi doğmuşsun da benim beyim olmuşsun. Beni hep böyle çok güzel sev, söz mü?" ifadelerini kullanan Çıtak, eşine olan sevgisini milyonların önünde ilan etti.

BARIŞTILAR

2022'de nikah masasına oturan çift, sekiz yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Ancak son haftalarda gündeme gelen ayrılık iddiaları "boşanıyorlar mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Çıtak'ın doğum günü sürprizi ise çiftin krizleri aşıp barıştığını gözler önüne serdi.

Levent Dörter, Dilan Çıtak, Doğum Günü, Magazin, Evlilik

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Nafi Güzel:
    Haya edep kalmamış 19 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Kim bunlar 1 0 Yanıtla
  • ESRA ÖZDEN:
    bunun neresi romantik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:50
