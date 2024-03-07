\'Dilber evin barkın yok mu?\' şarkısına 1 milyon TL\'lik teklif reddedildi

Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.
İnci Taneleri dizisi ile biranda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Başka bir sanatçı tarafından "Dilber " şarkısı için gelen 1 milyon TL'lik düet teklifini şarkıcı Erkal Sonel'in ambargo yüzünden reddettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili Durak Medya'ya değerlendirmelerde bulunan ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şarkısı için teklif yaptığını ama dizi yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu için ret cevabı aldığını açıkladı.
Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yaptığını söyleyen Sezgin, ret cevabı ile üzüldüğünü söyledi.
"YASAK DİZİ BİTENE KADAR DEVAM EDECEK"
Sezgin "Dilber şarkısını okumak ve Erkal Sonel ile düet yapmak istediğimizi şarkıcının menajerine ilettik. Ama ne yazık ki şarkıya dizi yapımcısı ambargo koymuş.
Hiç bir şekilde başka bir projede kullanılmayacağını, dizi bitene kadar bu yasağın devam edeceği bize söylendi. 1 milyon TL'lik teklifimize rağmen kabul etmediler. Bizde başka şarkı seçmek zorunda kaldık" dedi.
DİJİTAL PLATFORMLARDA ZİRVEDE
Öte yandan diziyle popüler olan şarkı YouTube, Spotify, Apple Music gibi dijital platformlarda zirvede yerini alırken, TikTok gibi sosyal medya uygulamasında ise en çok paylaşılan şarkı oldu.
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