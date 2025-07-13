Dilin Döğer\'in İddialı Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den iddialı pozlar. Dizide hayatının aşkı Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkmıştı. Mardin'deki yoğun set günlerinin yorgunluğunu atıp yeni sezon için enerji depolayan Döğer, yurt içinde ve dışında gittiği yerlerden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

PAYLAŞIMI BEĞENİ REKORU KIRDI

Keyifli anlarını ölümsüzleştirip sosyal medyasından yayınlayan Dilin Döğer'in yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlar beğeni ve yorum rekoru kırdı. Transparan zincir elbisesiyle iddialı pozlar veren Döğer'in paylaşımına, 'Kaya ve Demir görmesin' yorumları yapıldı. Akyaka ve Kaş'taki tatili ardından soluğu İsveç'te alan Döğer'in tatil turu ve paylaşımları devam ediyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla yeni yayın döneminde her pazartesi yine Kanal D ekranlarında olacak.